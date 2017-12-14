Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уделить внимание дорогам, ведущим из аэропорта «Звартноц» в Ереван и аэропорта «Ширак» в Гюмри

Премьер-министр Армении Карен Карапетян коснулся намеченных к проведению в Армении в 2018 году 3 крупных мероприятий и потребовал заняться благоустройством дорог в преддверие этих мероприятий. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе заседания правительства Армении 14-го декабря.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян коснулся процесса подготовки трех предстоящих в 2018 году в республике крупных мероприятий – саммита Франкофонии, 100-летнего юбилея провозглашения первой Республики Армения и героических Майских сражений, 2800-летия основания Еревана.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, уже активно ведутся организационные работы.

«С учетом того, что в этой связи ожидаются и туристические посещения, поручаю в 2-месячный срок принять меры по приведению в порядок въездных дорог в Ереван, Гюмри, Ванадзор и другие областные центры, регулированию архитектурных решений и благоустройству среды»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил уделить особое внимание дорогам, ведущим из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в Ереван, аэропорта «Ширак» в Гюмри, результаты необходимо представить в аппарат правительства Армении.