Президент США Дональд Трамп в своем выступлении о налоговой реформе в стране заявил, что США стоят на пороге нового экономического чуда. Слова американского лидера приводит сайт Белого дома, передает Арменпресс.

По его словам, если Конгресс США до Рождества (25 декабря) отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы уже в феврале увидят снижение налогов и рост доходов. «Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда», — заверил Трамп.

Также американский лидер сообщил, что рост экономики США сейчас составляет три процента. «Если не было бы ураганов, то можно было бы достичь четырех процентов», — отметил Трамп, напомнив о целом ряде ураганов, обрушившихся на США в этом году.

Трамп заявил, что за время, прошедшее с момента его вступления в должность, было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица находится на самом низком за последние 17 лет уровне.

2 декабря американский сенат одобрил проект закона о налоговой реформе. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20 процентов. По мнению авторов документа, это повысит конкурентоспособность американской экономики, а также вернет из-за рубежа прибыль американских корпораций.