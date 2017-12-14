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В Армении продолжает работу внеочередное заседание НС: прямой эфир


14-го декабря   НС Армении продолжает работу внеочередного заседания, созванного правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 85 депутатов.

 13-го декабря   НС Армении голосованием приняло все обсуждавшиеся в предыдущий день законопроекты. 14-го декабря   ожидаются голосования по второму чтению законопроектов.



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