В Армении продолжает работу внеочередное заседание НС: прямой эфир

14-го декабря НС Армении продолжает работу внеочередного заседания, созванного правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 85 депутатов.

13-го декабря НС Армении голосованием приняло все обсуждавшиеся в предыдущий день законопроекты. 14-го декабря ожидаются голосования по второму чтению законопроектов.