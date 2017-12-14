Шармазанов призвал литовских парламентариев выступить против турецкой политики отрицания

Продолжается рабочий визит делегации во главе с вице-спикером НС,руководителем группы дружбы Армения – Литва, Латвия, Эстония Э.Шармазановым в Литву. В составе делегации – депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян. 13 декабря парламентская делегация встретилась со спикером Сеймаса (парламента) Литвы В.Пранцкиетисом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Члены делегации подчеркнули важность развития межпарламентского сотрудничества, в этом контексте – роль и значение действующих в парламентах двух стран групп дружбы. Положительно оценены уровень двустороннего политического диалога и прогресс в сфере экономического сотрудничества. Армянские депутаты выделили подписание 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, отметив, что оно может открыть новую страницу в развитии политического диалога Армения – Евросоюз.

“Мы ожидаем, что Литва как государство, первым в мире признавшее независимость РА, как можно быстрее, без искусственных проволочек, ратифицирует Соглашение РА – ЕС”, - заметил Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС с удовлетворением подчеркнул факт, что Литва пока единственная из прибалтийских стран признала Геноцид армян. Он высоко оценил политическую и гражданскую позицию литовских парламентариев в вопросе признания Геноцида армян.

Обратившись к процессу проводимых в РА реформ, глава делегации НС отметил, что развитие демократии, борьба с коррупцией – важнейшие в политической повестке РА вопросы, и в этом плане по всем международным оценкам Армения и Азербайджан несопоставимы.

Вице-спикер НС коснулся также НК-проблемы, подтвердив позицию армянской стороны о разрешении конфликта исключительно путем мирных переговоров – в рамках формата сопредседательства МГ ОБСЕ.

“Недопустимы любая попытка военного решения проблемы, воинственная риторика, а также существование “черных списков” Азербайджана. Они не содействуют установлению мира в регионе. Без полной реализации права народа Арцаха на самоопределение невозможно решение проблемы. Арцах обрел независимость на той же правовой базе, что и Литва, Латвия, Эстония, Армения и Азербайджан. Граждане Арцаха имеют столько же прав строить государство, сколько граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Азербайджана”, - сказал г-н Шармазанов.

Собеседники обменляись мыслями о признании и осуждении Геноцида армян. Шармазанов напомнил о том, что в будущем году будет отмечаться 70-летие принятия Генассамблеей ООН Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него», при этом добавив, что геноцид – самое большое преступление против человечества, которое не имеет срока давности.

«Литва относится к числу тех стран, которые признали Геноцид армян. Надеемся, что парламенты и других прибалтийских стран последуют примеру Вильнюса. К сожалению, сегодняшние власти Турции ведут политику отрицания. А отрицание практически равносильно совершению геноцида. Мы, парламентарии, обязаны вместе бороться за осуждение геноцидов, а также против турецкой политики отрицания», - подчеркнул Эдуард Шармазанов.

На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Литве Т.Мкртчян.