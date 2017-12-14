Правительство Терезы Мэй потерпело поражение в парламенте при обсуждении билля о Brexit

Правительство Терезы Мэй потерпело в среду поражение в парламенте во время обсуждения законопроекта об отмене действия на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства. Во время состоявшегося в Палате общин - нижней палате парламента - голосования депутаты 309 голосами против 304 приняли поправку, обязывающую правительство предоставить депутатам возможность детального обсуждения итогового соглашения с ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это произошло несмотря на то, что правительство в последний момент сделало ряд уступок народным избранникам для того, чтобы гарантировать свою победу. Самое примечательное заключается в том, что поправка была принята благодаря тому, что некоторые депутаты от правящей Консервативной партии устроили бунт, пойдя против генеральной линии партии. Автором поправки стал консерватор Доминик Грив.

В канцелярии британского премьера тем временем заверили, что, хотя итоги сегодняшнего голосования и вызывают разочарование, они не нарушат планов правительства относительно перевода европейского законодательства в британское.

То обстоятельство, что парламент смог навязать свою волю Терезе Мэй, по мнению Би-би-си, может ослабить ее переговорные позиции на дискуссиях с Брюсселем по поводу условий "развода".



