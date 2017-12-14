Пять человек стали жертвами атаки смертника на полицейскую академию в Сомали

По меньшей мере пять человек погибли, еще несколько получили ранения в четверг в результате атаки террориста-смертника на полицейскую академию в столице Сомали Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

Как ранее передавало агентство Reuters, террорист-смертник проник в полицейскую академию и привел в действие взрывное устройство.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.





