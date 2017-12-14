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Пять человек стали жертвами атаки смертника на полицейскую академию в Сомали


По меньшей мере пять человек погибли, еще несколько получили ранения в четверг в результате атаки террориста-смертника на полицейскую академию в столице Сомали Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

Как ранее передавало агентство Reuters, террорист-смертник проник в полицейскую академию и привел в действие взрывное устройство.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.



 

 

 



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