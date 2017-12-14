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Юношеская сборная Армении по шахматам уступила сборной Ирана


Состоялся четвертый тур в юношеской шахматной Олимпиаде. Как передает «Арменпресс», в четвертом туре сборная Армении со счетом 3:1 проиграла команде Ирана. После четвертого тура  Юношеская сборная Армении по шахматам набрала 4 очка и занимает 12-е место. Лидируют сборные РФ и Индии, набравшие по 6 очков.

В индийском городе Ахмадабад 11 декабря стартовала юношеская шахматная Олимпиада (до 16 лет). В турнире участвуют 30 сборных из 28 стран (Индия представлена тремя командами).

Сборную Армении под руководством гроссмейстера Арташеса Минасяна представляют Арам Акопян, Шант Саргсян, Давид Мирзоян, Мамикон Гарибян и Анна Саргсян. В каждую команду входит одна девушка, которая должна сыграть минимум три партии.

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