На саммите ЕС обсудят миграцию, Brexit, военное сотрудничество и санкции против РФ

Сразу два саммита глав государств и правительств ЕС пройдут в Брюсселе 14-15 декабря. Первая встреча состоится без участия выходящей из Евросоюза Великобритании. Она будет посвящена текущим проблемам сообщества: вопросам миграции, развитию программы структурированного военного партнерства и сотрудничества с НАТО, для чего на саммит приглашен генсек альянса Йенс Столтенберг. Здесь же состоится обсуждение внешнеполитических проблем, включая доклад участников нормандского формата - канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ситуации на Донбассе, на основании чего позднее Совет ЕС автоматически продлит санкции против России, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На этой же встрече будет рассматриваться резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке после решения США о переносе посольства в Иерусалим и ситуация вокруг КНДР. Кроме того, лидеры ЕС проведут отдельную дискуссию по экономическим вопросам, включая усиление зоны евро и ее механизмов управления, а также по перспективам создание на базе Европейского стабилизационного механизма новой структуры - Европейского валютного фонда, который должен стать страховочным механизмом от новых кризисов евро.

Второй саммит - уже с участием британского премьера Терезы Мэй будет полностью посвящен выходу Великобритании из состава сообщества (Brexit) и процессу переговоров об этом. Главы государств, должны подтвердить завершение первой фазы переговоров, закрепив договоренности об условиях выхода Великобритании из ЕС, и дать мандат на начало второй фазы - переговоров об условиях двухлетнего переходного периода, который должен начаться сразу с момента выхода 29 марта 2019 года.