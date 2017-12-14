Израиль закрыл на неопределенный срок все КПП на границе с сектором Газа

Израиль закрыл с четверга на неопределенный срок все пограничные переходы на границе с сектором Газа из-за ситуации в области безопасности. Как передает Арменпресс, об этом говорится в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"В связи с событиями в области безопасности и в соответствии с проведенной оценкой ситуации в области безопасности пограничный переход "Керем-Шалом" для товаров и пограничный переход "Эрез" для прохода людей будут закрыты начиная с четверга", - говорится в документе.

Последние три дня радикалы из сектора Газа ежедневно подвергают Израиль ракетным обстрелам. Так, в среду вечером по меньшей мере три ракеты были выпущены по еврейскому государству, две из них были перехвачены ВВС Израиля, третья разорвалась в незаселенной местности на территории регионального совета Эшколь, граничащего с палестинским приморским анклавом.

Израильская армия нанесла удары по трем объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на четверг, сообщил представитель израильских вооруженных сил.в сообщении отмечается, что для нанесения ударов по складам вооружений и тренировочным центрам боевиков ХАМАС были использованы возможности израильских ВВС.

Ракетные обстрелы участились после объявления США о признании Иерусалима столицей Израиля, отмечают местные СМИ.