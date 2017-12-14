СМИ: самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде

Самолет компании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, потерпел в среду крушение недалеко от одного из аэропортов на севере провинции Саскачеван. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вскоре после взлета самолета из аэропорта города Фон-дю-Лак, двухмоторный ATR-42 упал примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. По данным полиции, в результате никто не погиб, несколько человек получили ранения.

Судя по первым фотографиям с места ЧП, самолет упал на деревья, у него повреждены крылья и боковые стороны пассажирской капсулы.

О причинах произошедшего пока не сообщается. Управление транспортной безопасности Канады начало проверку по факту инцидента.