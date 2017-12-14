Посетившие Армению финны вернулись с богатыми впечатлениями: армяне Финляндии не жалеют усилий для повышения узнаваемости Армении

По приблизительным данным, в Финляндии проживают около 700 армян. Они работают в различных отраслях, многие достигли успеха. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал один из основателей Ассоциации Финляндия-Армения Абгар Маргарян. По его словам, точной статистики о числе армян, проживающих в Финляндии, нет.

«Часть армян иммигрировала из разных стран, с различными паспортами, не у всех из них армянский является родным языком. Все это мешает сбору статистических данных. Армяне рассеяны по различным городам: Хельсинки, Тампере, Турку, Котка, Порво, а также в городах на севере»,- рассказал Абгар Маргарян.

Армяно-финские отношения возникли еще в 17-м веке, когда Финляндия являлась частью Швеции. Армянские купцы установили торговые отношения со скандинавскими странами. Постоянных жителей Финляндии-армян было крайне мало. Часто армяне переходили в Финляндию из России, у некоторых из них здесь были дачи. В первой половине XX века в Финляндии бывали такие известные лица как Александр Абелян, Гарегин Левонян, Левон Башалян, Степан Шаумян, Ваган Терян, Ваграм Папазян (в Хельсинки он играл «Отелло» с финской труппой). В 1935-м Финляндию посетил Вильям Сароян. Первые эмигранты-армяне зарегистрированы в Финляндии в 30-х годах, затем приезжали эмгранты из Сирии, Ирана, стран СССР, а также из Армении.

В последние годы сюда иммигрировали вследствие локальных войн, в частности, армяне из Сирии.

В армянской общине Финляндии, как и в других очагах диаспоры, остро стоит вопрос сохранения языка. До регистрации «Ассоциации Финляндия-Армения», мероприятия проводились персональными усилиями. Как сказал Абгар Маргарян, с годами созрела необходимость создания организации, и активность «Ассоциации Финляндия-Армения» началась в 2013-м году.

«Несмотря на короткую историю, «Ассоциации Финляндия-Армения» удалось развернуть деятельность по сохранению армянства. Организованы культурные мероприятия, основана воскресная армянская школа, «Ассоциация Финляндия-Армения» тесно сотрудничает с Министерством диаспоры Армении, которое предоставляет учебники и прочие материалы»,- сказал Абгар Маргарян.

Среди целей «Ассоциации Финляндия-Армения» - сотрудничество с другими очагами армянской диаспоры в мире, в частности, в соседних странах.

В парламенте Финляндии уже 2 года, как действует группа дружбы с Арменией, недавно в Финляндии был создан Фонд армянского развития (DFA).

«Пока у «Ассоциации Финляндия-Армения» нет своего помещения, мы арендуем его, а также сотрудничаем с различными общественными организациями, которые нам помогают в этом вопросе. Трудности связаны с разбросанностью армян на территории страны, большими расстояниями, несмотря на это, число активных участников растет»,- сказал Маргарян.

По его словам, финны хорошо осведомлены об Армении и армянах, однако многое еще предстоит сделать.

«В этом году «Ассоциация Финляндия-Армения» принимала участие в культурном фестивале в Хельсинки, армянским павильоном заинтересовались многие финны. Многие подходили и рассказывали о том, как побывали в Армении, говорили, что снова хотели бы туда поехать. Мы приняли участие и в фестивале «Ресторанный день», где армянский павильон имел большой успех. Полученная от продаж выручка была передана приграничным селам Армении»,- сказал Абгар Маргарян.

По его словам, Армению в своей стране хорошо представляют и их финские товарищи. Посетившие Армению финны возвращаются с богатыми впечатлениями и не жалеют усилий для повышения узнаваемости Армении.

Одна из целей «Ассоциации Финляндия-Армения» - рассказать об армянской истории, пропагандировать вопросы признания Геноцида армян и проблем Арцаха.