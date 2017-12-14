Европейские индексы снизились - 13-12-17

МОСКВА, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.44% и составил 13125.64 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.51% и составил 5399.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7496.51 пункта, российский MICEX снизился на 1.33% и составил 2131.94 пункта, а RTSI снизился на 0.52% и составил 1141.50 пункта.