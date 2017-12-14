Европейские индексы снизились - 13-12-17
МОСКВА, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.44% и составил 13125.64 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.51% и составил 5399.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7496.51 пункта, российский MICEX снизился на 1.33% и составил 2131.94 пункта, а RTSI снизился на 0.52% и составил 1141.50 пункта.
- 10:09 Израиль закрыл на неопределенный срок все КПП на границе с сектором Газа
- 10:00 СМИ: самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде
- 09:37 Европейские индексы снизились - 13-12-17
- 09:35 Американские индексы - 13-12-17
- 09:33 Цены на цветные металлы - 13-12-17
- 09:28 Цены на драгоценные металлы выросли - 13-12-17
- 09:26 Цены на нефть снизились - 13-12-17
- 13.12-21:59 Канада одобрила поставки оружия Украине
- 13.12-21:46 Посол Армении встретился с дуайеном аккредитированного в Грузии дипломатического корпуса
- 13.12-20:50 Предстоящие на 14 декабря мероприятия
- 13.12-20:32 МО Армении и фонд «Измирлян» подписали меморандум
- 13.12-20:20 Народы Армении и Кипра стали жертвами одного и того же агрессора: Никос Анастасиадис
- 13.12-20:12 Президент Армении подписал закон о ратификации кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития
- 13.12-19:19 Правительство Молдавии одобрило смену названия языка в конституции на румынский
- 13.12-18:57 Компания «Газпром Армения» планирует перенести в Армению находящиеся на территории Грузии газопроводы
- 13.12-18:18 Иран призвал стороны нагорно-карабахского конфликта продолжать переговоры по мирному урегулированию
- 13.12-18:03 Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины
- 13.12-17:51 США успешно испытали пилотируемый космический корабль
- 13.12-17:47 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-17
- 13.12-17:46 Азиатские индексы выросли - 13-12-17
- 13.12-17:43 Рианна выпустила новую помаду цвета васаби
- 13.12-17:41 Рахой пообещал вести диалог с новыми властями Каталонии после выборов
- 13.12-17:39 Google подвел итоги года
- 13.12-17:26 СМИ: британские кардиологи спасли младенца, родившегося с сердцем вне грудины
- 13.12-17:17 Глава МИД Армении на пресс-конференции в Афинах подвел итоги двусторонней встречи с главой МИД Греции
- 13.12-17:13 Вице-спикер НС Армении встретился со спикером Сеймаса Литвы
- 13.12-17:09 Заявление министра иностранных дел Армении в связи с армяно-турецкими протоколами получило широкий отклик в турецких СМИ
- 13.12-17:03 Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
- 13.12-16:47 В Армении растет потребление газа
- 13.12-16:45 Премьер-министр обсудил с ректором университета Айказян вопросы реализации образовательных программ и укрепления связей Армения-диспора
- 13.12-16:43 Почти 60 человек пострадали от землетрясения в Иране
- 13.12-16:37 Китайская компания заинтересована дорожно-строительными программами в Армении
- 13.12-16:24 НАТО доволен уровнем отношений с Арменией: Розариа Пуглиси
- 13.12-16:18 Принцы Гарри и Уильям на премьере фильма "Звездные войны: Последний джедай"
- 13.12-16:12 В Армавире премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в открытии солнечной ЭС и ознакомился с программой интенсивного садоводства
21:20, 12.12.2017
Просмотрели 1342 раз Солдаты, проститутки и пастух: в Азербайджане 400 человек арестовано по обвинению в шпионаже в пользу Армении
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1288 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1269 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 1100 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян
10:56, 09.12.2017
Просмотрели 1077 раз Поздравление Бако Саакяна в связи с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР