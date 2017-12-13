Посол Армении встретился с дуайеном аккредитированного в Грузии дипломатического корпуса

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян 12 декабря встретился с дуайеном аккредитированного в Грузии дипломатического корпуса, Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Грузии Томашем Перницким. Дуайен поздравил посла Рубена Садояна с назначением на пост и пожелал ему плодотворной деятельности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, посол Рубен Садоян, в свою очередь, поблагодарил дуайена за прием и выразил надежду, что в течение его деятельности на посту посла между ними установится тесное сотрудничество.

Стороны обменялись мнениями о планах и инициативах аккредитированного в Грузии дипломатического корпуса, а также о двусторонних армяно-чешских отношениях.