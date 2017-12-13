Канада одобрила поставки оружия Украине
Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине.
"До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», написал Шевченко в среду в Twitter.Москва выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие действия затруднят реализацию минских соглашений.
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