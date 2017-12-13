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МО Армении и фонд «Измирлян» подписали меморандум


Министр обороны Армении Виген Саркисян и вице-президент фонда «Измирлян» Грег Джереджян 13 декабря подписали меморандум о поддержке проекта модернизации территории Военного университета имени Вазгена Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в соответствии с меморандумом Фонд выделит 5 млн долларов на реализацию крупномасштабной программы реконструкции и ремонта зданий Военного университета имени Вазгена Саркисяна.



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