Президент Армении подписал закон о ратификации кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития

Президент Армении Серж Саргсян 13 декабря подписал закон о ратификации принятого Национальным Собранием кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития «Программа общественной эффективности и финансовых рынков: подпрограмма 1». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.