Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Президент Армении подписал закон о ратификации кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития


Президент Армении Серж Саргсян 13 декабря подписал закон о ратификации принятого Национальным Собранием кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития «Программа общественной эффективности и финансовых рынков: подпрограмма 1». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации