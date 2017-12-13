Правительство Молдавии одобрило смену названия языка в конституции на румынский

Законопроект о смене названия государственного языка в конституции Молдавии на румынский получил положительное заключение правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает 13 декабря пресс-служба кабинета министров.

"Правительство поддерживает законодательную инициативу о внесении поправки в 13-ю статью конституции путем замены синтагмы "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" на "румынский язык", - уточняет ведомство.

Поменять название языка в конституции предложила группа из 34 депутатов, представляющих проевропейскую оппозицию, а также сторонников вхождения Молдавии в состав Румынии. Ранее эта идея получила также положительное заключение Конституционного суда, который обратил внимание на Декларацию о независимости, в которой государственный язык называется румынским .

Для изменения основного закона необходимы голоса 67 из 101 депутата парламента. Как заявили представители контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы (ДПМ), в коалиции не будет единой позиции по этому вопросу, поэтому при голосовании ее члены будут руководствоваться собственным мнением.

Против изменений выступил всенародно избранный президент Молдавии Игорь Додон, который призвал сограждан уважать свою историю, предков и конституцию. Главу республики также поддержала фракция оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова из 24 депутатов. Они считают, что такие вопросы надо выносить на референдум.

В 1990-е годы споры вокруг языкового вопроса в Молдавии вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и раскол страны.