В ближайшие три года компания «Газпром Армения» планирует перенести в Армению находящиеся на территории Грузии газопроводы.

«Строительство новых газовых магистралей выполняется с учетом техники безопасности. Речь идет о строительстве газопроводов диаметром в 700 мм и 1000 мм, которые находятся на территории Грузии. Мы должны обязательно перевезти их на территорию Армении, чтобы суметь выполнить функции компании «Газпром Армения». В этом направлении ведутся работы», - как сообщает Арменпресс, сказал генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян.

Общая стоимость строительства нового газопровода составит 8 млрд 370 млн драмов.