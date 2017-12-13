Иран призвал стороны нагорно-карабахского конфликта продолжать переговоры по мирному урегулированию

Посол Армении Арташес Туманян 12 декабря встретился с министром обороны и поддержки Вооружённых сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Амиром Хатами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в начале встречи посол передал приветствия министра обороны Армении Вигена Саркисяна и выразил удовлетворение в связи с текущим уровнем армяно-иранских отношений в сфере обороны и безопасности.

Министр Хатами, высоко оценив уровень армяно-иранских отношений, отметил, что укрепление связей с соседями является одним из основных направлений внешней политики Ирана, и в течение 26 лет независимости Армении эти связи только укреплялись.

Представив позицию Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, посол Туманян высоко оценил взвешенную позицию Ирана об исключительно мирном урегулировании на основе международного права. Посол также отметил важность создания постоянной связи и проведения консультаций между оборонными ведомствами двух стран в сфере обороны и региональной безопасности.

В ответ Амир Хатами отметил, что Иран ведет взвешенную политику, чтобы способствовать урегулированию конфликта, и призывает стороны продолжать переговоры вокруг мирного урегулирования.

Собеседники коснулись также ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость утверждения в регионе длительного мира, что исходит из интересов всех стран.

На встрече присутствовал также новоназначенный военный атташе Армении в ИРИ, полковник Артур Азнавурян.