Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества (ОИС) признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в коммюнике, распространенном в среду по итогам внеочередного саммита организации в Стамбуле,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В документе содержится призыв к мировому сообществу последовать этому примеру и признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей палестинского государства.

ОИС признала Восточный Иерусалим столицей Палестины в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало острую критику со стороны мусульманских стран и европейских лидеров.

В Организацию исламского сотрудничества всходят 57 государств-членов.