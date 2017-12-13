США успешно испытали пилотируемый космический корабль

Глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в Twitter видеозапись первых испытаний многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы признаны успешными, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. Капсула с манекеном человека, поднявшись на высоту более 100 километров, приземлилась на парашютах.

Новую капсулу от предыдущей версии отличает улучшенная теплозащита и наличие окон. Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США).

В 2018 году Blue Origin планирует запустить на New Shepard 4, окончательной версии системы, капсулу с человеком.

New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых 4 пройдут в невесомости.