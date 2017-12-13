Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-17

ЕРЕВАН, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 декабря, курс доллара США сократился на 0.56 драмa и составил 483.55 драм. Курс евро сократился на 2.21 драмa и составил 568.22 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 8.18 драм. Курс британского фунта сократился на 0.65 драмa и составил 645.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 119.62 драмa и составила 19291.64 драм. Цена серебра сократилась на 1.14 драмa и составила 245.32 драм. Цена платины сократилась на 31.46 драмa и составила 13727.55 драм.