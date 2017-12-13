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Азиатские индексы выросли - 13-12-17


ТОКИО, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 22758.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1810.84 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.68% и составил 3303.04 пункта, а HANG SENG вырос на 1.49% и составил 29222.10 пункта.



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