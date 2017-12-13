Певица Рианна выпустила новую помаду цвета васаби Midnight Wasabi в рамках линейки средств для губ Fenty Beauty Mattemoiselle. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 13 декабря, сообщает HypeBae.

Также ранее стало известно, что лицом косметического бренда Fenty стала певица SZA. Она и показала новый цвет продукта на себе.

О выходе коллекции помад рассказала сама певица в своем Instagram-аккаунте.

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage. Недавно она выпустила собственную линейку косметики Fenty Beauty. В нее входят тональные кремы, хайлайтеры и румяна. В ближайшее время должна выйти красная помада, которая, по заявлениям Рианны, подойдет абсолютно всем.