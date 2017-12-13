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Рахой пообещал вести диалог с новыми властями Каталонии после выборов


Председатель правительства Испании Мариано Рахой намерен вести диалог с новым женералитетом Каталонии, который будет сформирован по результатам выборов 21 декабря в региональный парламент, заявил он в конгрессе депутатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, что все скоро нормализуется и мы сможем, как это всегда было, начиная с 1978 года (год принятия испанской конституции – ред.) вести нормальный и цивилизованный диалог", — заявил премьер.

По его словам, любые переговоры с каталонскими властями возможны лишь при "уважении правил сосуществования, о которых мы все договорились". Он напомнил, что предыдущее руководство автономного сообщества, проведя референдум, несмотря на запрет Конституционного суда, и объявив независимость в одностороннем порядке, нарушило эти правила.

 

 



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