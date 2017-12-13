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Google подвел итоги года


Google подвел итоги года и опубликовал рейтинг самых быстрорастущих запросов пользователей, как передает Арменпресс, об этом "Интерфаксу" сообщили в компании.

Чаще всего пользователи гуглили ураган Ирма, iPhone 8 и iPhone X, обвиненного в домогательствах американского телеведущего Мэтта Лауэра, актрису, невесту британского принца Гарри Меган Маркл, сериал "13 причин почему", скончавшегося американского рок-музыканта Тома Петти, спиннер, Честера Беннингтона и Национальную сборную Индии по крикету.

Людьми года по числу запросов стали Мэтт Лауэр и Меган Маркл из предыдущего списка, итальянская телеведущая Надя Тоффа, продюсер Харви Вайнштейн и актер Кевин Спейси (обоих обвиняют в домогательствах), актриса Галь Гадот, супруга президента США Мелания Трамп, боксер Флойд Мейвезер, бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн и бразильский футболист Филиппе Коутиньо.

Самой популярной актрисой стала невеста британского принца Меган Маркл. За ней в списке идут Кевин Спейси, Галь Гадот, комик Луи Си. Кей, сыгравший клоуна в "Оно"швед Билл Скарсгард, 11 из сериала "Странные дела" Милли Бобби Браун, сыгравший юного Человека-паука Том Холланд, звезда "Теории Большого взрыва" Кейли Куоко, ирландская актриса Сирша Ронан и исполнитель роли Аквамена в фильме"Лига справедливости" Джейсон Момоа.

 

 



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