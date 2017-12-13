СМИ: британские кардиологи спасли младенца, родившегося с сердцем вне грудины

Британские врачи провели успешную операцию по спасению новорожденного ребенка с редкой патологией, когда сердце находится за пределами грудной клетки. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Хирурги больницы Гленфилд в английском Лестере провели в общей сложности три операции, чтобы вернуть на место сердце родившейся три недели назад девочки, у которой отсутствует грудина. Врачи утверждают, что не знают ни одного случая в Великобритании, чтобы дети выживали в такой ситуации. Это отклонение встречается крайне редко - несколько случаев на миллион - и большинство таких малышей погибают еще в утробе матери.

В будущем выжившей девочке, которую зовут Ванилопа Хоуп Уилкинс, предстоит пройти еще несколько операций по пересадке материала, способного выполнять функции грудины, которая защищает сердце от механического воздействия извне.



