Вице-спикер НС Армении встретился со спикером Сеймаса Литвы

Продолжается рабочий визит делегации во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении, руководителем группы дружбы Армения – Литва, Латвия, Эстония Эдуардом Шармазановым в Литву. В составе делегации – депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян. 13 декабря парламентская делегация встретилась со спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкиетисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, члены делегации подчеркнули важность развития межпарламентского сотрудничества, в этом контексте – роль и значение действующих в парламентах двух стран групп дружбы.

Положительно оценены уровень двустороннего политического диалога и прогресс в сфере экономического сотрудничества. Армянские депутаты выделили подписание 24 ноября Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, отметив, что оно может открыть новую страницу в развитии политического диалога Армения – Евросоюз.

“Мы ожидаем, что Литва как государство, первым в мире признавшее независимость РА, как можно быстрее, без искусственных проволочек, ратифицирует Соглашение РА – ЕС”, - заметил Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС с удовлетворением подчеркнул факт, что Литва пока единственная из прибалтийских стран признала Геноцид армян. Он высоко оценил политическую и гражданскую позицию литовских парламентариев в вопросе признания Геноцида армян.

Обратившись к процессу проводимых в РА реформ, глава делегации НС отметил, что развитие демократии, борьба с коррупцией – важнейшие в политической повестке РА вопросы, и в этом плане по всем международным оценкам Армения и Азербайджан несопоставимы.

Вице-спикер НС коснулся также нагорно-карабахской проблемы, подтвердив позицию армянской стороны о разрешении конфликта исключительно путем мирных переговоров – в рамках формата сопредседательства МГ ОБСЕ.

“Недопустимы любая попытка военного решения проблемы, воинственная риторика, а также существование “черных списков” Азербайджана. Они не содействуют установлению мира в регионе. Без полной реализации права народа Арцаха на самоопределение невозможно решение проблемы. Арцах обрел независимость на той же правовой базе, что и Литва, Латвия, Эстония, Армения и Азербайджан. Граждане Арцаха имеют столько же прав строить государство, сколько граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Азербайджана”, - сказал г-н Шармазанов.

На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Литве Т.Мкртчян.