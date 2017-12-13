Глава МИД Армении на пресс-конференции в Афинах подвел итоги двусторонней встречи с главой МИД Греции

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Афинах подвел итоги двусторонней встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Кодзиасом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своей речи Налбандян отметил:

«Дорогой Никос,

Дамы и господа,

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моего дорогого друга и коллегу Никоса Кодзиаса за приглашение и исключительно теплый прием.

Армения и Греция, наши братские народы связаны многовековыми теплыми отношениями, традиционно глубокой взаимной симпатией, взаимной поддержкой и солидарностью.

Мы часто встречаемся с министром Кодзиасом в разных международных форматах. Недавно я принимал его в Ереване, и теперь я рад быть в Афинах, чтобы продолжить наши обсуждения.

Ранее сегодня я имел честь встретиться с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом и обменяться мнениями по армяно-греческим отношениям.

Мой визит начался вчера с лекции в министерстве иностранных дел. Я хотел бы еще раз поблагодарить за предоставленную возможность поделиться своими подходами по региональным вопросам и некоторыми приоритетами внешней политики Армении.

На встрече с моим коллегой мы рассмотрели ход выполнения соглашений, достигнутых во время прошлогоднего официального визита президента Армении в Грецию.

Как отметил министр Кодзиас, мы обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

Мы коснулись путей дальнейшего углубления нашего политического диалога, укрепления экономического сотрудничества, укрепления двусторонней торговли, партнерства в области обороны, образования, науки, культуры, туризма и многих других областей.

Мы обменялись мнениями вокруг потенциала наших экономических отношений, которые можно расширить в рамках работы межправительственной комиссии и путем организации бизнес-форумов. На встрече были обсуждены вопросы возможности участия греческих компаний в зонах свободной торговли в Армении, использования потенциала, обеспечиваемого в рамках отношений между ЕС и Арменией, перспективы развития сотрудничества между Грецией и Евразийским экономическим союзом.

Мы подчеркнули прочную правовую основу между нашими двумя странами, которая могла бы послужить основой для дальнейшего укрепления наших связей. В связи с этим во время нашей встречи в Ереване мы договорились с министром Кодзиасом создать специальную рабочую группу между министерствами иностранных дел Армении и Греции, чтобы проанализировать, что было сделано и изучить новые направления. Я рад, что эта группа уже создана и даже провела свою первую встречу в октябре этого года в Афинах во главе с Генеральным секретарем министерства иностранных дел Армении и заместителем министра иностранных дел Греции.

Мы также обсудили в Ереване с моим коллегой возможности сотрудничества между армянским и греческим диаспорами. Мы продолжали обмен мнениями по этому вопросу сегодня. Я рад, что наши два министерства активно занимаются изучением полного потенциала таких связей.

Мы придавали большое значение развитию сотрудничества между нашими парламентами. Мы считаем, что двусторонние визиты парламентских делегаций могли бы активизировать диалог между нашими парламентами, а также укреплять сотрудничество в рамках международных парламентских ассамблей.

Наши переговоры были сосредоточены на активизации наших взаимодействий в рамках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других.

Как вы, наверное, знаете, в следующем году в Армении пройдет саммит Международной организации Франкофонии, объединяющей 84 страны, среди которых Греция. Итак, я представил моему коллеге подготовку к предстоящему саммиту.

Через несколько дней Армения примет председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества, поэтому мы затронули предстоящую встречу министров ОЧЭС в Киеве.

В рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС мы обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом.

Мы также обсудили актуальные региональные и международные проблемы. Мы затронули проблему Кипра. Министр Кодзиас представил последние события в этом отношении. Армения поддерживает усилия Греции и Кипра в этом отношении.

Я проинформировал моего коллегу о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, об усилиях, предпринятых Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по продвижению мирного урегулирования проблемы.

И, конечно же, мы провели обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов.

Дорогой Никос,

Еще раз спасибо за теплое гостеприимство и плодотворные обсуждения».