Заявление министра иностранных дел Армении в связи с армяно-турецкими протоколами получило широкий отклик в турецких СМИ

Заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Греции в связи с армяно-турецкими протоколами широко освещалось турецкими СМИ. Как сообщает Арменпресс, заявление было опубликовано в многочисленных газетах и онлайн-СМИ.

Турецкий Hurriyet процитировал следующее заявление главы МИД Армении Налбандяна: «Президент Армении в сентябре заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения объявит Протоколы недействительными, так как у них нет никакого позитивного прогресса в вопросе их ратификации, и мы войдем в весну 2018 года без этих протоколов».

HaberTurk также процитировал такое же предложение, напомнив, что протоколы должны были быть ратифицированы парламентами двух стран.

Milliyet сообщает, что протоколы были подписаны при посредничестве Швейцарии.

Заявление Налбандяна также цитировалось многими другими агентствами, такими как Sputnik, Cumhuriyet, CNN Turk, Gazete Duvar, Bianet, Haberler и другие.

Армения встретит весну 2018 года без Цюрихских протоколов. Об этом министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал в своем выступлении в министерстве ИД Греции. В своей пространной речи он осветил приоритеты внешней политики Армении, вопросы мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулся недавно подписанного соглашения ЕС-Армения, отметив, что Армения придает особую важность началу процесса либерализации визового режима с ЕС.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил позицию Армении по вопросу армяно-турецких отношений. Он напомнил, что, по инициативе президента Армении, стартовал процесс нормализации отношений с Турцией, который привел к подписанию в октябре 2009 года Цюрихских протоколов.

«Тем не менее, до сих пор данные документы не были ратифицированы, поскольку Турция выдвинула необоснованные предусловия, которые противоречат духу и букве протоколов. Данные документы не могут вечно оставаться заложниками, и именно в этом причина, что президент Армении в сентябре с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует эти два протокола, поскольку нет какого-либо позитивного сдвига для их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих инициатив», – сказал Налбандян.