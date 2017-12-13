В Армении растет потребление газа
В течение 11 месяцев 2017 года население Армении потребляло на 70 млн кубометров газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор «Газпром Армении» Грант Тадевосян в ответ на вопрос, имеются ли данные о тех, кто отказывается от потребления газа.
«Я могу ответить таким образом - за 11 месяцев 2017 года население потребляло больше газа. Мы не наблюдали снижения числа потребителей среди населения, наоборот - они растут с каждым годом», - сказал он.
- 17:39 Google подвел итоги года
- 17:26 СМИ: британские кардиологи спасли младенца, родившегося с сердцем вне грудины
- 17:09 Заявление министра иностранных дел Армении в связи с армяно-турецкими протоколами получило широкий отклик в турецких СМИ
- 17:03 Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
- 16:47 В Армении растет потребление газа
- 16:45 Премьер-министр обсудил с ректором университета Айказян вопросы реализации образовательных программ и укрепления связей Армения-диспора
- 16:43 Почти 60 человек пострадали от землетрясения в Иране
- 16:24 НАТО доволен уровнем отношений с Арменией: Розариа Пуглиси
- 16:18 Принцы Гарри и Уильям на премьере фильма "Звездные войны: Последний джедай"
- 16:12 В Армавире премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в открытии солнечной ЭС и ознакомился с программой интенсивного садоводства
- 16:07 Названа главная причина слабоумия
- 16:03 В Сети показали китайский "клон" iPhone X
- 15:41 США никогда не будут честным посредником на Ближнем Востоке, заявил Роухани
- 15:38 В Армении специалисты РЭБ ЮВО подавляют средства связи НВФ
- 15:35 Представитель ОБСЕ по вопросам прессы призвал Турцию освободить заключенных журналистов
- 15:30 Работа международного общественного форума Армения-Израиль в 2018 году будет идти по трем направлениям
- 14:53 РФ планирует делать инвестиции в СЭЗ Мегри
- 14:51 Аббас заявил, что весь мир выступил против решения США по Иерусалиму
- 14:47 Пожар "Томас" в Калифорнии уничтожил 900 зданий
- 14:44 Названы страны с наибольшим числом работающих стариков
- 14:41 В Армении и Арцахе строят демократию, между тем в Азербайджане процветает авторитаризм: Э.Шармазанов – вице-спикеру парламента Литвы
- 14:35 Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской, заявил Песков
- 14:17 Президент Турции Эрдоган призвал исламский мир провозгласить Иерусалим столицей Палестины
- 14:13 Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
- 14:05 Велосипедист Эдгар Степанян примет участие в рейтинговом турнире в Португалии
- 13:49 Армению посетит замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер
- 13:47 Для Сейрана Сарояна отставка Айказа Багманяна не стала сюрпризом
- 13:43 Деятельность правительства Армении направлена на снижение уровня бедности: премьер-министр Армении Карен Карапетян
- 13:38 Армянские товары занимают особое место на российском рынке: Андрей Бабко
- 13:34 Названы самые интересные места для путешествия в 2018 году
- 13:29 Умирающий бизнесмен устроил пышную вечеринку "прощания с жизнью"
- 13:11 Министр ИД Арцаха Масис Маилян встретился с делегацией Армянской Ассамблеи Америки
- 13:03 63-й форум международного Пагуошского движения ученых состоится в Ереване
- 13:02 Тиллерсон сообщил, когда посольство США переведут в Иерусалим
- 12:56 Экспорт из Армении в РФ вырос на 239%
16:54, 06.12.2017
Просмотрели 1908 раз Принятая в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не подразумевает принадлежности какой-либо нации
12:11, 06.12.2017
Просмотрели 1249 раз Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение начать расследование в отношении Азербайджана
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1245 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1235 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 1044 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян