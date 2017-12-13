В Армении растет потребление газа

В течение 11 месяцев 2017 года население Армении потребляло на 70 млн кубометров газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор «Газпром Армении» Грант Тадевосян в ответ на вопрос, имеются ли данные о тех, кто отказывается от потребления газа.

«Я могу ответить таким образом - за 11 месяцев 2017 года население потребляло больше газа. Мы не наблюдали снижения числа потребителей среди населения, наоборот - они растут с каждым годом», - сказал он.