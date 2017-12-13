Почти 60 человек пострадали от землетрясения в Иране

По меньшей мере 58 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в среду в провинции Керман на юго-востоке Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство "Тасним".

Все пострадавшие госпитализированы.

Накануне в Кермане произошло другое землетрясение, магнитудой 6,2, в результате которого травмы получили 17 человек.

В ноябре 2017 года в Иране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли более 500 человек, еще более 7 тыс. получили травмы.