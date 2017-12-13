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Китайская компания заинтересована дорожно-строительными программами в Армении


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял представителей китайской строительной компании “Avik”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, компания “Avik”, которая специализируется в основном на работах проектирования дорожного строительства и инфраструктур, намеревается принять участие в предусмотренных в ближайшем будущем дорожно-строительных программах Армении.

Представители компании представили министру видеосюжет своей программы по реабилитации и развитию дорожной сети Армении, в которой предусмотрены рельефные, сейсмические и климатические особенности нашей страны. В ходе встречи были обсуждены детали ряда дорожно-строительных программ.

Была приобретена договоренность более детально изучить возможности дальнейшего сотрудничества.

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