Китайская компания заинтересована дорожно-строительными программами в Армении

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял представителей китайской строительной компании “Avik”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, компания “Avik”, которая специализируется в основном на работах проектирования дорожного строительства и инфраструктур, намеревается принять участие в предусмотренных в ближайшем будущем дорожно-строительных программах Армении.

Представители компании представили министру видеосюжет своей программы по реабилитации и развитию дорожной сети Армении, в которой предусмотрены рельефные, сейсмические и климатические особенности нашей страны. В ходе встречи были обсуждены детали ряда дорожно-строительных программ.

Была приобретена договоренность более детально изучить возможности дальнейшего сотрудничества.