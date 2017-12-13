НАТО доволен уровнем отношений с Арменией: Розариа Пуглиси

Заместитель руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розариа Пуглиси довольна уровнем отношений НАТО с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом она сказал в беседе с журналистами сказал 13 декабря.

На пресс-конференции, посвященной началу недели НАТО, отвечая на вопрос о наличии каких-либо угроз, она сказала, что в НАТО не видят каких-либо вызовов либо угроз нынешним отношениям с Арменией. По ее оценке, с Арменией НАТО связывает особое сотрудничество, продиктованое и приспособленное к нуждам страны.

В Армении стартует «Неделя НАТО». К началу этого мероприятия состоялась пресс-конференция посла Германии в Армении Матиаса Кислера, заместителя руководителя офиса по связам НАТО на Южном Кавказе Розарии Пуглис, начальника управления контроля за вооружениями МИД Армении посла Армена Едигаряна, начальника управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левона Айвазяна.