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Принцы Гарри и Уильям на премьере фильма "Звездные войны: Последний джедай"


12 декабря в Лондоне состоялась премьера фильма "Звездные войны: Последний джедай". Среди почетных гостей, прошедших по красной ковровой дорожке Альберт-холла, были представители королевской семьи — принц Уильям и принц Гарри, передает Арменпресс.

Они пообщались с актерами, участвовавшими в съемках, в том числе с Марком Хэмиллом (Люк Скайуокер) и Дэйзи Ридли (Рей).

Принцу Гарри на мероприятии подарили шлем штурмовика.



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