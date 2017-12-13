12 декабря в Лондоне состоялась премьера фильма "Звездные войны: Последний джедай". Среди почетных гостей, прошедших по красной ковровой дорожке Альберт-холла, были представители королевской семьи — принц Уильям и принц Гарри, передает Арменпресс.

Они пообщались с актерами, участвовавшими в съемках, в том числе с Марком Хэмиллом (Люк Скайуокер) и Дэйзи Ридли (Рей).

Принцу Гарри на мероприятии подарили шлем штурмовика.