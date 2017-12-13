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В Армавире премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в открытии солнечной ЭС и ознакомился с программой интенсивного садоводства


13-го декабря премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Армавирскую область. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В Армавире премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в открытии Электростанции, работающей на солнечной энергии - «Грин Энерджи», в селе Шеник. Мощность СЭС  «Грин Энерджи» - 1 мегаватт. СЭС  «Грин Энерджи» построена местными компаниями, при финансировании АКБА-Лизинг и «Штиген». В ходе строительства было создано 70 рабочих мест.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян приветствовал открытие СЭС  «Грин Энерджи», сказав, что в Армении имеется большой потенциал для солнечной энергетики, и эта отрасль в Армении прогрессирует.

Кроме того, премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил объекты интенсивного садоводства в селе Шеник, основанные компанией «Спайка».

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что программы интенсивного садоводства являются одним из направлений развития сельского хозяйства в Армении, ки правительство Армении будет такие программы последовательно стимулировать.

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