Названа главная причина слабоумия

Скопление мочевины в клетках и тканях может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, выяснила международная группа ученых под руководством профессора Гарта Купера из Университета Манчестера (Великобритания). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи установили, что концентрация мочевины в мозге напрямую связана с синдромом Гентингтона — одним из семи основных типов старческого слабоумия. По словам Купера, открытие ученых в целом применимо ко всем видам деменции.

Мочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, особенно опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации.