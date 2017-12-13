Китайская компания Leagoo готовится представить модель смартфона S9. Как отмечает портал The Verge, гаджет является практически полной копией флагмана Apple — телефона iPhone X, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Различить две модели на первый взгляд очень трудно — дизайн S9 скопирован до малейших деталей. Впрочем, разработчикам из Китая не удалось оснастить свой смартфон одной из главных новинок от Apple — системой распознавания лица Face ID. Вместо нее на задней панели телефона располагается сканер отпечатка пальца.

По словам представителей компании, гаджет будет стоить в районе 300 долларов — в три раза дешевле iPhone X. За эти деньги пользователь получит процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт памяти встроенной.