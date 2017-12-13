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Представитель ОБСЕ по вопросам прессы призвал Турцию освободить заключенных журналистов


Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Харлем Дезир еще раз призвал Турцию освободить заключенных журналистов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Я глубоко озабочен судебными процессами по делам ряда журналистов, в том числе, Ахмеда Алтана, Мехмета Алтана, Назлы Ылыджаг, в которых свучит требование об их пожизненном заключении»,- заявил представитель ОБСЕ по вопросам прессы Харлем Дезир.

11-го декабря суд продлил им сроки содержания в неволе. Журналистов обвиняют в нарушениях конституционного правопорядка и поддержке попытки военного переворота.

Представитель ОБСЕ по вопросам прессы Харлем Дезир призвал внимание к фактам о содержании под стражей около 20 журналистов, уже более, чем в течение 500 дней, всех их обвиняют  пособничестве терроризму.

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