Министр иностранных дел Армении встретился с президентом Греции

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся с официальным визитом в Афинах, 13-го декабря встретился с президентом Греции Прокописом Павлопулосом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя министра иностранных дел, Прокопис Павлопулос отметил, что рад принимать министра иностранных дел дружественной Армении, и выразил надежду, что этот визит будет способствовать укреплению связей между Арменией и Грецией.

Выражая благодарность за прием, Эдвард Налбандян отметил, что символично находиться с официальным визитом в Греции в юбилейный год 25-летия дипломатических отношений, и передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Армения, а также приглашение посетить Ереван.

Президент Греции и министр иностранных дел Армении выразили удовлетворение в связи с всесторонним сотрудничеством между двумя странами, подчеркнув, что два братских народа связаны между собой многовековой дружбой и взаимной симпатией.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по углублению армяно-греческого политического диалога и активизации экономических связей.

В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС министр иностранных дел Армении представил расширяющиеся отношения между Арменией и Европейским союзом.

Эдвард Налбандян представил Прокопису Павлопулосу повестку дня и основные темы саммита Франкофонии, который состоится в следующем году в Ереване. Президент Греции подчеркнул важность проведения франкоязычного саммита в Ереване и пожелал успеха в деле организации этого репрезентативного мероприятия.

Министр иностранных дел Армении представил президенту Греции совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта.