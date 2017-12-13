Аббас заявил, что весь мир выступил против решения США по Иерусалиму

США не вправе единолично принимать решение о признании Иерусалима столицей Израиля, весь мир против этого. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"Трамп хочет подарить Иерусалим Израилю, будто он единственный в мире, кто может принимать решение и будто только его слово имеет вес. Все страны от Японии до Канады, даже страны, которые привыкли быть рядом с США, — все высказались против. Мы здесь собрались, чтобы продемонстрировать единую позицию против оккупации Палестины. Нам сейчас нелегко, но мы победим", — заявил Аббас, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.