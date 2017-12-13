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Пожар "Томас" в Калифорнии уничтожил 900 зданий


Не менее 900 зданий сгорели из-за природного пожара "Томас", который охватил уже почти 1 тысячу квадратных километров в американском штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

Согласно его данным, по меньшей мере 700 из 900 уничтоженных огнем зданий были жилыми домами. В настоящий момент пожар угрожает в общей сложности 18 тыс. сооружениям и бушует в Калифорнии уже в течение 10 дней.

При этом пожар "Томас" стал пятым по масштабам в истории штата, отмечает AP.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение, а также призвал федеральные агентства оказать помощь в ликвидации пожаров в Калифорнии.

В связи с быстрым распространением огня власти штата распорядились об эвакуации свыше 200 тыс. человек.

 

 



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