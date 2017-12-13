Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской, заявил Песков

России известна позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту, в данном случае она не совпадает с позицией Москвы, которая хорошо известна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, назвал Израиль "террористическим государством" и предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины в ответ на действия США, признавших город столицей Израиля.

По его словам, США "растоптали международные нормы", когда признали город столицей Израиля.

"Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", — заявил президент Турции.

Он призвал признать Иерусалим столицей "оккупированной Палестины" и поблагодарил страны, которые осудили решение Дональда Трампа.

"Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.