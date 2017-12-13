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Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу


В сирийском Тартусе будет создана полноценная росийская военно-морская база. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" в среду бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Это укрепит оперативные возможности нашего флота в Средиземном море и в целом позиции России на Ближнем Востоке", - сказал Кравченко. Он отметил, что раньше в Тартусе у России был пункт материально-технического обеспечения, "это маленькая территория, расширяя территорию, мы создаем военно-морскую базу".

Президент РФ Владимир Путин в среду внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

 

 



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