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Велосипедист Эдгар Степанян примет участие в рейтинговом турнире в Португалии


Член сборной Армении, велосипедист Армении Эдгар Степанян 15-16 декабря примет участие в очередном рейтинговом турнире в Португалии. Как передает «Арменпресс», Эдгар Степанян выступит в дисциплине скрэтч. Возможно, что он примет также участие в гонке на 4 км с преследованием.

Член сборной Армении, велосипедист Армении Эдгар Степанян попытается набрать важные очки.

Армянский велосипедист борется за право участия в следующем году на предстоящем в Нидерландах чемпионате мира. В первенстве мира смогут участвовать 24 лучших велосипедиста. Эдгар Степанян находится в рейтинговой таблице на 21-м месте.

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