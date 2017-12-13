Велосипедист Эдгар Степанян примет участие в рейтинговом турнире в Португалии

Член сборной Армении, велосипедист Армении Эдгар Степанян 15-16 декабря примет участие в очередном рейтинговом турнире в Португалии. Как передает «Арменпресс», Эдгар Степанян выступит в дисциплине скрэтч. Возможно, что он примет также участие в гонке на 4 км с преследованием.

Член сборной Армении, велосипедист Армении Эдгар Степанян попытается набрать важные очки.

Армянский велосипедист борется за право участия в следующем году на предстоящем в Нидерландах чемпионате мира. В первенстве мира смогут участвовать 24 лучших велосипедиста. Эдгар Степанян находится в рейтинговой таблице на 21-м месте.