Для Сейрана Сарояна отставка Айказа Багманяна не стала сюрпризом
Для депутата НС Армении от РПА Сейрана Сарояна отставка замначальника Генштаба ВС Армении Айказа Багманяна не стала сюрпризом. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.
По его словам, замначальника Генштаба ВС Армении Айказ Багманян давно хотел уйти из армии. «Это я его уговорил, чтобы он не уходил»,- сказал депутат НС Армении от РПА Сейран Сароян.
На замечание о том, что, как сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, он призвал замначальника Генштаба ВС Армении Айказа Багманяна уйти в отставку, депутат НС Армении от РПА Сейран Сароян ответил: «Да, на этот раз Айказ Багманян ушел по призыву министра, наверно, чтобы дать дорогу новым кадрам».
Депутат НС Армении от РПА Сейран Сароян не согласился с тем замечанием, что отставка замначальника Генштаба ВС Армении Айказа Багманяна связана с его злоупотреблениями. По его словам, Айказ Багманян хорошо служил, с первых же дней апрельской войны он был на передовой. «Не дай бог, но если завтра-послезавтра случится что – и Айказ Багманян, и все мы будем на передовой»,- сказал депутат НС Армении от РПА Сейран Сароян.Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 5-го декабря, генерал-лейтенант Айказ Баграмян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении.