Армению посетит замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер

В Армении стартует «Неделя НАТО». К началу этого мероприятия состоялась пресс-конференция посла Германии в Армении Матиаса Кислера, заместителя руководителя офиса по связам НАТО на Южном Кавказе Розарии Пуглис, начальника управления контроля за вооружениями МИД Армении посла Армена Едигаряна, начальника управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левона Айвазяна.

Как передает «Арменпресс», посол Германии в Армении Матиас Кислер отметил, что к работе мероприятия «Неделя НАТО» могут быть привлечены и представители общественности.

Затем посол Германии в Армении Матиас Кислер представил полную программу мероприятия «Неделя НАТО», перечислив как конкретные события, так и цели и участников мероприятий.

Особо он отметил значение предстоящего визита замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер в Армению.