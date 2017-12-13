Деятельность правительства Армении направлена на снижение уровня бедности: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Деятельность правительства Армении направлена на снижение уровня бедности в стране. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Вы точно увидите, как мы будем управлять этим показателем и уменьшать его, вся деятельность правительства Армении направлена на снижение уровня бедности в стране»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, отчетность правительства Армении имеет свою форму, как и во всем мире. «Результаты все представляют одинаково: ВВП, экспорт, импорт, тоеговый оборот и т.д. Этот год мы завершим с показателями, которые будут превосходить запланированные»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, все это не решает всех проблем. «Решают ли наши проблемы эти показатели – отнюдь нет, если бы мы даже удвоили эти показатели, мы бы не решили все проблемы. Нет такой страны, которая шла бы быстрыни темпами и решила бы все проблемы»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.