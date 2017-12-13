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Армянские товары занимают особое место на российском рынке: Андрей Бабко


Армянские товары занимают особое место на российском рынке: они имеют особый статус. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го декабря сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.

По словам руководителя торгового представительства РФ в Армении, армянские товары пользуются большим спросом  на российском рынке.

«Армянские товары, благодаря своей качественности – что подтверждают и специалисты,  занимают особое место на российском рынке. В данный момент количество экспортируемых из Армении товаров не удовлетворяет спрос даже в Москве и Санкт-Петербурге, а в РФ есть еще множество областей и губерний.  Именно по этой причине Армянские товары занимают особое место на российском рынке, и они имеют особый статус»,- сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.

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