Армянские товары занимают особое место на российском рынке: Андрей Бабко

Армянские товары занимают особое место на российском рынке: они имеют особый статус. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 13-го декабря сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.

По словам руководителя торгового представительства РФ в Армении, армянские товары пользуются большим спросом на российском рынке.

«Армянские товары, благодаря своей качественности – что подтверждают и специалисты, занимают особое место на российском рынке. В данный момент количество экспортируемых из Армении товаров не удовлетворяет спрос даже в Москве и Санкт-Петербурге, а в РФ есть еще множество областей и губерний. Именно по этой причине Армянские товары занимают особое место на российском рынке, и они имеют особый статус»,- сказал торгпред РФ в Армении Андрей Бабко.