Названы самые интересные места для путешествия в 2018 году
Редакция журнала National Geographic составила список самых интересных мест для туристов со всего мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
На первое место авторы рейтинга поместили город Харар в Эфиопии. Путешественников, которые отважатся его посетить, могут заинтересовать 82 мечети, лучшее в стране пиво и великолепный кофе, а также тот факт, что по ночам в город приходят гиены, которых даже специально подкармливают.
На второй строчке рейтинга оказалась провинция Жужуй в Аргентине. Ее главная достопримечательность — красивейшая долина Кебрада-де-Умауака, которая входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта местность, окруженная живописными скалами, была заселена с древнейших времен: первобытные племена, жившие охотой и собирательством, обитали на этой территории еще в 9000 году до нашей эры.
Третье место в списке эксперты отвели Тбилиси.На четвертой и пятой позициях оказались австралийский Сидней и мексиканский штат Оахака. В десятку эксперты издания включили также Вену, остров Оаху на Гавайях, Мальме, Иорданию и Дублин.